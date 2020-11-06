Вологжанин пришёл в больницу, чтобы навестить знакомую, и украл чужой велосипед

06.11.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу велосипеда.

О пропаже заявила 48-летняя работница одной из городских больниц. Она рассказала, что накануне днём к ней на работу приехал сын на подростковом велосипеде. Через некоторое время ребёнка забрала бабушка, а велосипед остался лежать на асфальте у входа в здание и позднее пропал. Подозреваемым в краже оказался ранее судимый 37-летний вологжанин. Его личность удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали.

«Он рассказал оперативникам, что пришел в больницу навестить знакомую и передать посылку. Выйдя из учреждения на улицу, злоумышленник обратил внимание на велосипед, который лежал на асфальте у входа в здание. Злоумышленник решил забрать транспортное средство себе. На одной из улиц мужчина увидел компанию молодых людей, которым предложил приобрести велосипед за 1 тысячу рублей. Один из парней согласился», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража

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