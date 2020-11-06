В Харовске будут судить мужчину, случайно в бане облившего сына кипятком

06.11.2020 [Происшествия]

В Харовском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью 10-летнего сына по неосторожности.

По версии следствия, в июле 2020 года, мужчина с ребёнком пошли в баню загородного дома в Харовском районе. В определённый момент сын попросил обвиняемого облить его холодной водой, но тот перепутал баки и облил его из ковша горячей водой, причинив ожоги 1-3 степени 34% тела.

«Примечательно, что по результатам доследственной проверки органом дознания было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратурой района указанное постановление было отменено и после вмешательства надзорного органа, а также по результатам проведения дополнительной проверки, в отношении родителя было возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области. 

Потерпевший прошёл лечение в больнице. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: родители, дети, баня

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