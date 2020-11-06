В гимназии №2 Вологды незаконно собирали деньги с родителей

06.11.2020 [Общество]

В Вологде прокуратура в ходе проверки выявила факт поборов в городской гимназии №2.

«Установлено, что должностными лицами муниципального образовательного учреждения “Гимназия №2” незаконно взимались денежные средства под видом добровольных взносов, пожертвований с родителей учащихся на материально-техническое обеспечение и иные, не предусмотренные законом цели», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области. 

Установлено, что с июля по август 2020 года было собрано более 150 тысяч рублей.

Незаконно полученные деньги в полном объёме вернули родителям. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Тэги: поборы, школы

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