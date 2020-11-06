В Череповце задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из автомобилей

В Череповце полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии автомобильных краж.

«Дознавателями УМВД России по г. Череповцу было возбуждено несколько уголовных дел по фактам краж имущества из автомобилей неустановленным лицом. Неизвестный разбивал заднее пассажирское стекло подручными средствами и проникал в иномарки. Предметом посягательств для злоумышленника становились строительные инструменты, панели от магнитол, тормозные диски, антирадары, видеорегистраторы и прочая техника», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Личность подозреваемого удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 31-летний череповчанин. Мужчина признался, что совершал кражи и продавал похищенное из-за сложного материального положения. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Возбуждено несколько уголовных дел. Подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.