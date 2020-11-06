Выставка фотографий детёнышей животных открылась в Вологде

Фотовыставка «Когда уходит детство» открылась в Отделе природы Вологодского музея-заповедника.

– В ее основе – уникальные фотографии детёнышей животных с интересной информацией о них. Сколько длится детство у заповедных зверей? Как долго они остаются с родителями? Когда становятся самостоятельными? Выставка будет особенно интересна семьям с детьми - основным посетителям отдела природы, – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка посвящается 75-летию Дарвинского государственного природного биосферного заповедника - крупнейшей охраняемой территории Вологодской области.

Заповедник основан в 1945 году с целью сохранения природы Молого-Шекснинского междуречья и изучения влияния огромного искусственного водоёма – Рыбинского водохранилища – на все элементы природного комплекса.

В 2002 году заповедник получил статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Сегодня заповедник является мощной природоохранной и научно-исследовательской организацией. Это крупнейший на северо-западе очаг сохранения биоразнообразия видов птиц, внесённых в Красную книгу РФ.

Посетить выставку можно до 11 января по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, экспозиция отдела природы со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Стоимость билетов: 120 рублей, школьники и студенты – 70 рублей, пенсионеры – 80 рублей, дошкольники бесплатно.