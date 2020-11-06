Жителя Вожегодского района оштрафовали за экстремистские песни и видео на странице в соцсети

28-летнего жителя Вожегодского района оштрафовали за размещение экстремистских песен и видео со свастикой на своей странице в соцсети.

— Суд установил, что М. на своей станице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе разместил аудио- и видеофайлы «F.P.G. — Ботинки», «Монгол Шуудан — Бей жидов, спасай Россию», «Анархия», признанные экстремистскими и включенные Министерством юстиции РФ в федеральный список экстремистских материалов под номерами 3749, 3883, 3110, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, на странице были видеоролики, содержащие изображение атрибутики или символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, в частности видеоролик «партия безвластии — Бен ладен» продолжительностью 1 минута 58 секунд.

В итоге мужчину признали виновным в «хранении в целях массового распространения» экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП РФ) и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей и 1000 рублей соответственно.