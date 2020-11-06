Трех жителей Вытегорского района осудили за покупку и хранение амфетамина

Двух 31-летних и одного 25-летнего жителей Вытегорского района осудили за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере).

— Как следует из материалов дела, подсудимые, распределив между собой роли в совершении преступления, незаконно приобрели для личного потребления амфетамин массой не менее 1,52 гр. и хранили его при себе. При этом двое подсудимых дали третьему деньги для покупки психотропного вещества, тот произвел оплату через интернет и забрал его в г. Санкт-Петербурге, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

21 июня всех троих задержали на заправке в Вытегре при перевозке амфетамина в «Шевроле Ниве», принадлежащем одному из них. Свою вину на суде мужчины признали полностью.

Каждому из фигурантов назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что летом в Череповце на автозаправке в Северном районе города полицейские задержали уроженку Санкт-Петербурга, которая подозревается в незаконном хранении наркотиков. Расплачиваясь за бензин, женщина выронила пакетик с запрещенным веществом.