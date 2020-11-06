Пять вологодских школьников стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

06.11.2020 [Общество]

Пять школьников из Вологодской области стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена". Это Ксения Осокина из Сяженского района,  Екатерина Плохих из Череповца, Егор Галкин и Екатерина Соловьева из Вологды, Анастасия Фокичева из Сокола.  

- Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (а это 1200 человек) смогут поехать в «Артек», - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. 

Финал конкурса «Большая перемена» проходил с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».  

Тэги: конкурс

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