Пять вологодских школьников стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

Пять школьников из Вологодской области стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена". Это Ксения Осокина из Сяженского района, Екатерина Плохих из Череповца, Егор Галкин и Екатерина Соловьева из Вологды, Анастасия Фокичева из Сокола.

- Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (а это 1200 человек) смогут поехать в «Артек», - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Финал конкурса «Большая перемена» проходил с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».