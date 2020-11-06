Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку

Из областного бюджета потратили более 7 миллионов рублей на то, чтобы перебрать хорошую тротуарную плитку у здания департамента образования и его цоколь . Кроме того, на эти деньги был проведен капитальный ремонт, на первый взгляд, вполне добротной крыши.

На то, что у здания на Козленской, 114 начались ремонтные работы, обратили внимание родители учащихся школы № 23 города Вологды. Школа через дорогу от департамента образования и выглядит не лучшим образом, в отличие от здания, где сидят чиновники. Это и возмутило вологжан.

«Как можно проводить ремонт хорошего здания за бюджетный счет, когда рядом школа выглядит как после войны. Во дворе недалеко от департамента есть садик — тоже без слез не взглянешь. А они устроили переделку отличного цоколя, нормальной плитки. Ради чего?», — возмущается Любовь.

Действительно, здание после ремонта мало чем отличается от того, каким оно было до. Это видно по летним фотографиям на яндекс-панорамах.

Здание до ремонта

Ноябрь 2020 года. Фото NewsVo.

NewsVO побывал на месте и успел запечатлеть ход ремонта. На фото видно, как выглядела тротуарная плитка и цоколь на Козленской 114 до ремонта и после, разницы почти не видно. Вполне пригодный на первый взгляд профлист на крыше был полностью заменен на металлочерепицу.

К слову, цоколь здания сделан из керамогранита — не самое дешевое «удовольствие». Вологодские школы только мечтать могут о таком фасаде. Его зачем-то отдирали и приклеивали заново, хотя летом 2020 года все плитки и так были на месте.

В правительстве Вологодской области пояснили, что здание находится в оперативном управлении БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий», которое обеспечивает его содержание и эксплуатацию.

В 2019 году БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий объявило аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания и прилегающей территории. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 10 657 838,40 рублей, по итогам аукциона победителем было признано ООО «ДельтаСтрой» с ценой контракта в 7 780 221,60 рублей.

Контракт № 555 был заключен 31 декабря 2019 года.

«Перечень работ на объекте установлен проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью контракта (которая включает в себя: замену кровельного покрытия, восстановление покрытия крыльца, восстановление гранитной плитки цоколя, устройство подстилающих слоев и восстановление тротуарного покрытия и др.) Восстановительные работы проводятся с использованием имеющейся плитки (гранитной и тротуарной) с частичной заменой на новую», — прокомментировали ситуацию в правительстве области, пояснив, что ранее капитальный ремонт кровли и фасада БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» не проводился.

Кстати, по итогам аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и крылец в здании департамента образования была подана жалоба в УФАС России по Вологодской области. Индивидуальный предприниматель Григорий Чернышенко посчитал что в данной закупке не в полном объеме размещена проектно-сметная документация. В частности, отсутствует проект организации строительства. Кроме того, проект контракта не содержит типовых условий контракта, установленных постановлением правительства от 23 декабря 2016 года № 1466.

Однако, в УФАС признали жалобу необоснованной, пояснив, что проектно-сметная документация представлена заказчиком в полном объеме.

Пока фасад департамента образования области ремонтируют, фасад школы №23 выглядит вот так

Компания, которая производит ремонт на Козленской 114 зарегистрирована в Москве, но генеральным директором фирмы является грязовецкий предприниматель Александр Корсаков, который состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 10 августа 2018 года.

Сама фирма ООО «ДельтаСтрой» была зарегистрирована в 2015 году, но до 2018 года неактивно участвовала в госзакупках, выиграв за эти годы всего 8 аукционов. Однако с сентября 2018 года дела у компании пошли на лад. Ею было выиграно 36 аукционов по всей области, в том числе на ремонт здания департамента образования. В сентябре с фирмой так же был заключен контракт на ремонт некоторых помещений в правительстве области. Цена контракта составила 5 942 963,39 рублей. Что интересно, в конкурсе по ремонту помещений на Герцена 2 были рассмотрены всего 2 заявки — от ООО «ДельтаСтрой» и ООО «Конструктор». Фирмы предложили одинаковую цену за контракт, вплоть до копеек. Однако аукцион выиграла ООО «ДельтаСстрой», не смотря на то что ее порядковый номер заявки на участие в закупке стоит после конкурента.