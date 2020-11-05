Вологодские баскетболистки одержали победу над командой из Санкт-Петербурга

«Вологда-Чеваката» одержала победу над «Черными медведями» из Санкт-Петербурга 85:70 в очередном туре Чемпионата России по баскетболу, среди женских команд Суперлиги 1.



«В матче с «Чёрными медведями» мы постарались минимизировать ошибки, которые допустили в прошлой игре - со «Спартаком». Очень рады этой победе! Считаю, что мы сыграли достойную игру. Старались максимально выполнить тренерскую установку, поэтому нам и удалось выиграть. » сказала после игры защитник «Вологды-Чеваката» Екатерина Терехова.

На её счету в этом матче 19 очков, самый результативный игрок в составе вологодской команды.

«Вологда-Чеваката» сейчас занимает девятую строчку в турнирной таблицы Суперлиги 1, после четырех сыгранных матчей имея три победы и одно поражение. Следующий матч вологжанки проведут 11 ноября, дома, на родном паркете примут омский «Нефтяник».