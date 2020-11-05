В Вологде почтальон украла деньги с банковских карт пяти умерших пенсионеров

В Вологде руководитель отделения почты сообщила полицейским о том, что неизвестные сняли пенсионные выплаты с банковских карт пяти умерших пенсионеров. Общая сумма ущерба составила 128 тысяч рублей. Подозреваемой в краже денег оказалась 26-летняя работница отделения. Она созналась в содеянном.

«Со слов фигурантки денежные средства, которые приходили на имя умерших, никто не снимал, поэтому злоумышленница решила присвоить их себе. Украденные денежные средства женщина потратила», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту присвоения возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.