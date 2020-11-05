В Вологде почтальон украла деньги с банковских карт пяти умерших пенсионеров

05.11.2020 [Общество]

В Вологде руководитель отделения почты сообщила полицейским о том, что неизвестные сняли пенсионные выплаты с банковских карт пяти умерших пенсионеров. Общая сумма ущерба составила 128 тысяч рублей. Подозреваемой в краже денег оказалась 26-летняя работница отделения. Она созналась в содеянном.

«Со слов фигурантки денежные средства, которые приходили на имя умерших, никто не снимал, поэтому злоумышленница решила присвоить их себе. Украденные денежные средства женщина потратила», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту присвоения возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: пенсии, Почта России

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