В Сямженском районе вывозят песок с карьера в защитной зоне скотомогильника

Жители деревни Монастырской в Сямженском районе сообщают, что в начале октября с закрытого карьера рядом со скотомогильником начали вывозить песок.

— Из-за чего закрыли карьер? Рядом расположен скотомогильник с сибирской язвой. Так что не знаем, какие последствия могут быть у использования этого песка, — говорит одна из местных жительниц.

NewsVo написал запрос в управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области. В ведомстве подтвердили, что в 700 метрах от деревни действительно находится закрытый сибиреязвенный скотомогильник. Его санитарно-защитная зона — 1000 метров. Использование песка из карьера, который находится в этой зоне, запрещено.

— Не допускается использование территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений), — говорится в ответе ведомства на запрос.

Местные жители предполагают, что песок из карьера вывозили для обустройства лесной дороги. В октябре, несмотря на протесты жителей, Сямженским лесхозом был вырублен лес с южной стороны деревни Монастырской — там, где люди собирали грибы и ягоды. На встрече с жителями, которая состоялась 29 октября, представители лесхоза заявили, что не использовали песок с карьера. Кто еще мог это сделать, жители не знают.