В Сямженском районе вывозят песок с карьера в защитной зоне скотомогильника

05.11.2020 [Общество]

Жители деревни Монастырской в Сямженском районе сообщают, что в начале октября с закрытого карьера рядом со скотомогильником начали вывозить песок. 

— Из-за чего закрыли карьер? Рядом расположен скотомогильник с сибирской язвой. Так что не знаем, какие последствия могут быть у использования этого песка, — говорит одна из местных жительниц.

NewsVo написал запрос в управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области. В ведомстве подтвердили, что в 700 метрах от деревни действительно находится закрытый сибиреязвенный скотомогильник. Его санитарно-защитная зона — 1000 метров. Использование песка из карьера, который находится в этой зоне, запрещено. 

— Не допускается использование территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений), — говорится в ответе ведомства на запрос. 

Местные жители предполагают, что песок из карьера вывозили для обустройства лесной дороги. В октябре, несмотря на протесты жителей,  Сямженским лесхозом был вырублен лес с южной стороны деревни Монастырской — там, где люди собирали грибы и ягоды. На встрече с жителями, которая состоялась 29 октября, представители лесхоза заявили, что не использовали песок с карьера. Кто еще мог это сделать, жители не знают.

 

— И песок из карьера не они вывозили, оказывается.Хотя нигде подсыпки в деревнях не обнаружено.Более того, сплошные колдобины, — пишет Зинаида Попова. 

 

 

 

Тэги: скотомогильники

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