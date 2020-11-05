Жителя Череповца будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни бывшей супруги

05.11.2020 [Общество]

В Череповце следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей жены.

«В марте 2020 года в следственный отдел поступило заявление 34-летней череповчанки с просьбой привлечь к уголовной ответственности ее мужа, который после их расставания, будучи недовольным ее решением о разводе, съехав с их общей квартиры, установил в ней записывающее устройство и распространил среди родных и знакомых аудиозапись ее личного разговора с подругой», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит крупный штраф, либо принудительные или обязательные работы, либо до четырёх месяцев ареста, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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