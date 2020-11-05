В Харовском районе мужчина избил и ограбил пенсионера

В Харовском районе полицейские по горячим следам раскрыли грабёж, совершенный в отношении 69-летнего пенсионера. О происшествии правоохранителям сообщила дочь потерпевшего, проживающая в Вологде.

«Полицейские выяснили, что накануне в дом к мужчине 1951 г.р. кто-то постучался. Пенсионер пошел открыть дверь гостю. Незнакомец сразу напал на хозяина жилища и побил его. После этого злоумышленник похитил более 9 тысяч рублей, а также продукты из холодильника», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По данным пресс-службы судов Вологодской области, подозреваемый сначала ударил пенсионера дверью, от чего тот упал. Мужчина зашел внутрь жилища и нанес лежащему на полу мужчине еще несколько ударов кулаками и деревянной палкой.

Подозреваемым в грабеже оказался ранее судимый 58-летний местный житель. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.