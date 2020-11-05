Выставка работ фотографа Сергей Демидова работает в Вологде

05.11.2020 [Культура]

Выставка фотографий «Простые вещи» работает в областной библиотеке имени Бабушкина в Вологде. Здесь представлены работы фотохудожника Сергея Демидова.

– Это первая персональная выставка молодого фотохудожника. Сергей Демидов - фотограф, художник, графический дизайнер. В 2002 году окончил художественно-графический факультет ЧГУ. Любит экспериментировать с цветом и светом, – говорится в анонсе мероприятия. 

Выставка будет интересна тем, кто увлекается фотографией, любит природу и ищет гармонию.

– Я простой человек. Взял фотоаппарат и стал снимать, – пишет о себе Сергей Демидов. – Снимал детали повседневной жизни, пейзажи, цветы. Часто выбирался на природу и хотел поделиться особыми моментами. Я их назвал «Простые вещи». В нашей динамичной жизни мы движемся так быстро, что не замечаем происходящего вокруг. Когда вы последний раз наблюдали закат? Гуляли по полю или парку? Простые вещи нужны для восстановления душевного здоровья и сил. Двигаюсь туда, куда тянет сердце и к чему стремится душа. Чего и Вам желаю! Приходите! Буду рад!

Выставка будет работать 27 ноября по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, арт-галерея на втором этаже. Режим работы: понедельник – четверг с 10:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00, пятница – выходной день, последняя среда месяца – санитарный день.

Вход свободный.

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