В Череповце трое подростков в ТЦ пытались вскрыть массажное кресло и забрать деньги

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали подростков, пытавшихся испортить массажное кресло в торговом центре на улице Годовикова. Незаконные действия молодых людей заметил охранник центра и сообщил об этом правоохранителям.

«Как выяснили сотрудники вневедомственной охраны, трое подростков отключили от сети питания массажное кресло и пытались вскрыть купюроприемник аппарата, чтобы достать оттуда денежные средства», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушителей задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.