В Череповце трое подростков в ТЦ пытались вскрыть массажное кресло и забрать деньги

05.11.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали подростков, пытавшихся испортить массажное кресло в торговом центре на улице Годовикова. Незаконные действия молодых людей заметил охранник центра и сообщил об этом правоохранителям.

«Как выяснили сотрудники вневедомственной охраны, трое подростков отключили от сети питания массажное кресло и пытались вскрыть купюроприемник аппарата, чтобы достать оттуда денежные средства», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

Нарушителей задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: кража. подростки

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