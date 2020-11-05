Выставку, посвященную кухням народов России, можно посетить в Вологде

Выставка «Вологда – наш дом» открылась в городском молодёжном центре «Горком35». Тематика выставки – кухня народов России.
В экспозиции представлены предметы, отражающие быт русской, осетинской, таджикской, узбекской и вьетнамской культур.
– На выставке можно познакомиться с традиционными рецептами, узнать секреты и особенности приготовления национальных блюд, – говорится в анонсе.
Также на выставке представлены работы фотографа Михаила Трапезникова.
– Мой фотопроект посвящен семьям, со своей культурой, семейными рецептами и национальным колоритом. Мы все живем вместе! – говорит Михаил. – Не скрою, я хотел вкусно поесть - и это было реально вкусно!
Выставка работает в помещении молодёжного центра по адресу: Вологда, Козленская, 2. Вход свободный.
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