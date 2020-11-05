Выставку, посвященную кухням народов России, можно посетить в Вологде

05.11.2020 [Культура]

Выставка «Вологда – наш дом» открылась в городском молодёжном центре «Горком35». Тематика выставки – кухня народов России.

В экспозиции представлены предметы, отражающие быт русской, осетинской, таджикской, узбекской и вьетнамской культур.

– На выставке можно познакомиться с традиционными рецептами, узнать секреты и особенности приготовления национальных блюд, – говорится в анонсе.

Также на выставке представлены работы фотографа Михаила Трапезникова.

– Мой фотопроект посвящен семьям, со своей культурой, семейными рецептами и национальным колоритом. Мы все живем вместе! – говорит Михаил. – Не скрою, я хотел вкусно поесть - и это было реально вкусно!

Выставка работает в помещении молодёжного центра по адресу: Вологда, Козленская, 2. Вход свободный.

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