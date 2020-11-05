В Череповце дружинник предотвратил мошенничество в отношении гостей города

05.11.2020 [Общество]

В Череповце доброволец народной дружины предотвратил мошенничество. Вечером 1 ноября он увидел как мужчина и женщина через банкомат пытаются внести деньги на счёт.

«Представившись волонтером, он поинтересовался их действиями. Граждане пояснили, что приехали с юга и им необходимо арендовать жилье. В сети интернет они нашли подходящие объявление, и в данный момент пытаются перевести денежные средства за жилье. По их словам, хозяйка квартиры потребовала перевести деньги на банковский счет, так как в данный момент находится в другом городе. Тогда волонтер поинтересовался, каким же способом она передаст им ключ от жилья, на что у граждан не нашлось ответа», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Семейную пару доставили в отел полиции. Проводится проверка.

Тэги: дистанционное мошенничество

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