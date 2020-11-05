В Вологде инвестора ремонта в бассейне «Динамо» будут судить за покушение на мошенничество

05.11.2020 [Общество]

Заместителя генерального директора ООО «Север», инвестора ремонта в бассейне «Динамо» в Вологде, будут судить за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств по арбитражным делам. Материалы уголовных дел переданы в суд. 

Как ранее сообщал NewsVo, в 2013 году между ООО «Север» и муниципальным учреждением «Стадион «Динамо» были заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту объекта и благоустройство прилегающей территории. Работы проводились за счет привлечения денежных средств фирмы. 

В 2013 году в бассейне была проведена реконструкция.  При этом, как отмечают в прокуратуре Вологодской области, в период выполнения работ условия периодически менялись, вследствие чего сторонами договоры перезаключались. В 2014 году бассейн был передан в муниципальную собственность. При этом подрядчик обратился в суд с требованием выплатить ему всю обещанную сумму. В августе 2013 года сообщалось, что подрядчику заплатят за работы позже.

Из-за того, что оплата не была произведена вовремя, подрядчик обратился с исками в  Арбитражный суд Вологодской области о расторжении договоров и взыскании по ним задолженности. Арбитражным судом Вологодской области возбуждены производства по арбитражным делам и в судебном порядке закреплено право взыскания в пользу ООО «Север» денежных средств.

— Злоумышленник, занимая должность заместителя генерального директора указанного общества, с целью незаконного приобретения права на взыскание денежных средств изготовил соглашение о порядке исчисления размера финансовых потерь, якобы являющегося неотъемлемой частью договоров, а также дополнительное соглашение к договору уступки прав требования, — говорится в сообщении. 

Таким образом, 44-летним подозреваемым были сфальсифицированы доказательства о наличии у него права на получение денежных средств в размере более 18 млн рублей. Преступление виновным не было доведено до конца по независящим он него обстоятельствам, поскольку в удовлетворении его исковых требований Арбитражным судом отказано.

Были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательства по гражданскому делу). Сейчас их материалы переданы в Вологодский городской суд.

Отметим, что должность заместителя гендиректора ООО "Север" по правовым вопросам занимал Эрик Прохоров.

 

Тэги: бассейн Динамо
Сюжет: Ремонт бассейна

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