Почти 600 тысяч рублей потратят из бюджета Бабаевского района на оборудование для видеоконференцсвязи

05.11.2020 [Общество]

599 671 рубль потратит администрация Бабаевского района на покупку и установку оборудования для видеоконференцсвязи. Муниципальные власти подвели итоги объявленного в конце октября аукциона.

В документации к аукциону сказано, что будет закуплена одна камера стоимостью 41,9 тысячу рублей, крепление для нее за 3,3 тысячи рублей, усилитель-распределитель сигнала за 26 тысяч рублей, 17 пультов конференц-системы за 15,6 тысяч рублей, контроллер конференц-системы за 59,1 тысяч рублей, комплект кабелей за 79,3 тысяч рублей. За доставку, монтаж и пусконаладку оборудования из районного бюджета заплатят 123, 3 тысячи рублей. 

По данным сайта «Закупки Вологодской области», аукцион выиграло ООО «Викинг Проект» из Санкт-Петербурга. Оно получит госконтракт по начальной (максимальной) цене. 

 

Тэги: госзакупки

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