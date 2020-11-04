Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» стал чемпионом Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди любительских команд III лиги.
В заключительном для себя матче вологжане обыграли ярославский «Шинник-м» 4:1, набирают 43 очка после 16 матчей, становясь тем самым недосягаемым для своих конкурентов. Впервые в своей истории становясь победителем Зонального первенства.
В этом сезоне вологжане смогли пройти весь сезон ровно, в 16 матчах одержав 14 побед (была также одна ничья и один проигрыш).
Вологодские футболисты стали чемпионами первенства «Золотое кольцо»
04.11.2020 [Спорт]
Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» стал чемпионом Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди любительских команд III лиги.
Фото из группы Футбольный клуб «СДЮСШОР-Вологда» в соцсети
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