Одиннадцатиклассница из Сокола выиграла миллион на оплату обучения в вузе

Одиннадцатиклассница Анастасия Фокичева из Сокола победительницей супер-финала конкурса «Большая перемена» и получила сертификат на миллион рублей, который сможет потратить на оплату обучения в вузе.

С 31 октября по 5 ноября в Крыму на базе детского центра «Артек» проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Этот конкурс для школьников является частью президентской платформы «Россия − страна возможностей». В финал вышли около 1200 школьников из разных регионов России, они выполняли творческие задания, защищали свои проекты в самых разных сферах: от журналистики и экологии до туризма и волонтерства.

Все одиннадцатиклассники, ставшие победители конкурса, получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.