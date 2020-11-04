В Харовском районе служебная собака помогла задержать подозреваемого в краже из магазина

В Харовском районе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина в деревне Поповка. Инцидент произошёл в ночь на 1 ноября 2020 года. Злоумышленник вынес из магазина деньги, алкоголь и продукты питания.

Служебная собака по кличке Зак привела полицейских к дому подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, ранее судимый за кражу из этой же торговой точки. Он признался в содеянном и пояснил, что пошёл на преступление из-за желания приобрести спиртное.

«Во время осмотра места жительства у подозреваемого были изъяты денежные средства в размере 1100 рублей, блок сигарет, две бутылки крепкого спиртного и часть продуктов питания», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.