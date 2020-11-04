В Череповце мужчина, которого ударили ножом в спину, сам добрался до больницы

04.11.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 19-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя.

27-летний потерпевший поступил в больницу с проникающим ножевым ранением в грудную клетку со спины. Травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. О происшествии было сообщено полицейским.

«Оперативники выяснили, что накануне вечером пострадавший навестил свою знакомую. Ночью пришел приятель хозяйки квартиры и ножом нанес удар в спину гостю. После этого потерпевший смог убежать и сам добрался до больницы. Нападавший прибрался на месте происшествия, после чего скрылся», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Тэги: нападение с ножом

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