Фестиваль самостоятельных работ актёров театров Вологодской области пройдёт с 7 по 16 ноября

Фестиваль самостоятельных работ актёров профессиональных театров Вологодской области «АРТ театр» пройдёт в Вологде с 7 по 16 ноября.

Это будет смотр экспериментальных спектаклей, которые актёры поставили на свободных площадках по собственной инициативе.

Особенностью этого мероприятия станет обсуждение спектаклей со зрителями.

В рамках фестиваля проходит конкурс зрительских эссе.

– Присылайте ваши впечатления о спектаклях фестиваля в форме небольших литературных произведений. Мы обязательно опубликуем и наградим лучшие из работ! Не важно, посмотрели ли вы спектакль во время фестиваля, или видели раньше! Если есть мысли и слова, - присылайте! Сообщением в группы Фестиваля или Вологодского Дома актера.

Также фестиваль ищет волонтеров, которые помогут в организации мероприятия и смогут присутствовать на спектаклях.

– Всех, кто написал мне о своем желании быть волонтером фестиваля АРТтеатр и тех, кто еще раздумывает, жду в Доме актёра 4, 5 или 6 ноября с 19.00 до 20.00. Приходите в тот день, когда вам удобно! – пишет Ирина Михайловна Горожанова.

Программа фестиваля «АРТ театр»

7 ноября

13.00 «Страшные приключения Йогана Унферцагта» (9+). Андрей Камендов, Анатолий Макаровский.

В основе сюжета – сказка братьев Гримм «О том, кто ходил страху учиться». Ее главный герой — мальчик, который не умел ничего бояться и отправился в путешествие, чтобы обрести это умение. Актеры сами создавали кукол и реквизит из подручных материалов.

Спектакль можно посмотреть онлайн в группе фестиваля.

19.00 «Аристократы духа» (16+). Всеволод Чубенко.

По роману Михаила Веллера «Бомж», песни Алексея Паперного

Дом актера.

8 ноября

12.00 «Сказки няни» (6+).Виктория Парфеньева, Василий Лимонов.

Квест по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. В спектакле рассказывается подлинная история Пушкина и его няни Арины Радионовны, в которой Няня вдохновляет поэта на написание «Сказки о рыбаке и рыбке». Пушкин сам оказывается Рыбаком и вплетает в эту историю персонажей из других своих сказок. Зрители вместе с Няней и Пушкиным будут искать верный сюжет сказки, написанной два столетия назад.

Дом актера.

17.30 «Живи» (16+). Надежда Галанцева.

Моноспектакль по повести Валентина Распутина. Глухая сибирская деревня. Где-то далеко идет война. А здесь на берегу величественной Ангары разворачивается история любви и преданности, надежды и совести, веры и отчаянья.

Дом актера.

21.00 #счастьежитьивидеть (18+). Андрей Камендов, Анатолий Макаровский.

По пьесе Алексея Битюцких «Как я научился жить». Его зовут Виталик. Он - самый обычный офисный работник, обладатель новой иномарки, умной и красивой девушки, любитель рассказывать смешные истории... Но однажды всё меняется - герой узнаёт страшную правду: всё, что его окружает - не более, чем иллюзия. Вся жизнь могла бы быть совершенно другой, если бы не одно происшествие 20 лет назад. И только Виталию под силу изменить расстановку сил в мире.

Внимание! В тексте пьесы используется ненормативная лексика.

Онлайн в группе фестиваля.

9 ноября

19.00 «Москва – Петушки» (18+). Андрей Камендов.

Комедия в один конец по одноимённой поэме Венедикта Ерофеева. Однажды Веничка проснулся в неведомом подъезде с прижатым к груди чемоданчиком. И вышел на воздух, и отправился к двум самым близким ему людям: из Москвы в Петушки - и далее. И ангелы помогали ему в пути. И чудесен был этот путь. И любовь вела его по рельсам. И была бездна спиртного...

Дом актера.

10 ноября

19.00 «Человек и Вечность» (16+). Наталья Воробьева, Всеволод Чубенко, Антон Диев.

«Как это страшно, когда время стирает тебя», – эта реплика в ходе комедийного диалога звучит неожиданно трагично, но эта трагичность тут же оборачивается фарсом. Человек запросто беседует с Вечностью и Небытием – это такие же персонажи спектакля, как и он, с массой чисто человеческих черт. Откуда ни возьмись появляется Продюсер, который берется всё уладить, в итоге делая только хуже. Или лучше? Нужно ли человеку стремиться в вечность, в этом ли смысл его существования? Об этом и размышляют все странные персонажи этой странной пьесы – и об этом же предлагается подумать зрителю.

Дом актера.

11 ноября

19.00 «Можно попросить Нину?» (14+). Татьяна Варенья, Всеволод Чубенко.

Реальная история по рассказу Кира Булычёва. «Для нас эта история про нежность и трепет людей. И про то, как эти качества помогают человеку пережить ужасное», – говорит режиссер Андрей Камендов.

Дом актера.

12 ноября

20.00 «Андрей Миронов» (16+). Денис Долбышев.

Музыкальный спектакль-концерт о жизни и творчестве Андрея Миронова. О гении, об искусстве и даже в некоторой мере о любви. Не сколько физиологической, сколько духовной. О любви Артиста к зрителю.За основу взяты автобиографические книги друзей и близких Андрея Миронова.

Дом актера.

13 ноября

19.00 «Сториз» (16+). Елизавета Орлова, Анастасия Серебрякова, Наталья Третьякова, Роман Бараксанов, Василий Баранов, Даниил Баранов, Кирилл Волков.

Пластическая фантазия. Спектакль состоит из набора пластических этюдов, которые в совокупности представляют обычный день современного человека. Идея постановки возникла под впечатлением от спектаклей Джеймса Терье. Исполнители - студенты третьего и четвертого курсов театрального отделения Вологодского колледжа искусств.

Дом актера.

14 ноября

14.30 «За закрытыми дверями» (16+). Василий Лимонов, Алла Петрик, Дарья Сахновская, Виктор Харжавин.

Пьеса «За запертой дверью» считается одной из наиболее актуальных пьес Сартра, во многом определившей направление исследований о писателе. В просторной комнате с закрытыми дверями оказываются три совершенно разных человека. Они незнакомы и, на первый взгляд, никак не связаны друг с другом. Тем не менее, каждый из них является палачом другого, а сама комната - ни что иное, как преисподняя.

Мастерская танца Jam.

21.30 «Двое бедных румын, говорящих по-польски» (18+). Анна Терентьева, Василий Лимонов.

Джина и ее дружок Парха то ли от скуки, то ли в поисках острых ощущений отправляются в безумное путешествие автостопом по Польше, бесконечно попадая в различные комические ситуации. Но мало кто из их случайных попутчиков и встречных догадывается, что эта веселая и странная парочка - вовсе не та, за кого себя выдает…

Внимание! В тексте пьесы используется ненормативная лексика!

Мастерская танца Jam.

15 ноября

19.00 «Однажды в Ялте» (16+). Анна Терентьева, Всеволод Чубенко.

Чеховская комедия.

Дом актера.

16 ноября

18.00 «Посадить дерево» (16+). Григорий Веселов, Игорь Горчаков, Матвей Пирушкин.

Дом актера.