Премьера сериала «Обитель», снимавшегося в Вологодской области, состоится 16 ноября

04.11.2020 [Культура]

Восемь серий фильма «Обитель» по одноимённой повести Захара Прилепина покажет телеканал «Россия» во второй половине ноября. Показ первой серии намечен на 16 ноября.

Съёмки фильма проходили на территории нескольких областей, в том числе и в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области в 2018 году. Это историческая драма о жизни Соловецкого лагеря особого назначения в конце 20-х годов 20-го века. В фильме снимались известные актёры: Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Виктор Раков и другие. Многие вологжане тогда получили роли в массовке и делились своими впечатлениями в социальных сетях. 

Премьера должна была состояться в сентябре 2019 года, потом сообщалось, что фильм покажут в конце 2020 года. И вот в группе «Актёры массовых сцен Вологодской области» в социальной сети появилась информация о дате выхода первой серии.
 

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