Премьера сериала «Обитель», снимавшегося в Вологодской области, состоится 16 ноября

Восемь серий фильма «Обитель» по одноимённой повести Захара Прилепина покажет телеканал «Россия» во второй половине ноября. Показ первой серии намечен на 16 ноября.

Съёмки фильма проходили на территории нескольких областей, в том числе и в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области в 2018 году. Это историческая драма о жизни Соловецкого лагеря особого назначения в конце 20-х годов 20-го века. В фильме снимались известные актёры: Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Виктор Раков и другие. Многие вологжане тогда получили роли в массовке и делились своими впечатлениями в социальных сетях.

Премьера должна была состояться в сентябре 2019 года, потом сообщалось, что фильм покажут в конце 2020 года. И вот в группе «Актёры массовых сцен Вологодской области» в социальной сети появилась информация о дате выхода первой серии.

