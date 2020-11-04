«Наша область способна обратить на себя внимание Голливуда!»: режиссёр Сергей Задорин обратился к губернатору

Череповецкий режиссёр Сергей Задорин обратился к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову с предложением создать отдел кинематографии при департаменте культуры и туризма Вологодской области:

– Данное направление считаю перспективным в плане привлечения в область новых инвесторов, деятелей искусств, продюсеров, дистрибьюторов, туристов. Речь идет о создании новой инфраструктуры – Вологодский кинематограф.

В своём письме, опубликованном на странице в социальной сети и разосланном в СМИ Вологодской области, Задорин приводит доводы.

– На данный момент в области введена программа 20% рибейта, то есть правительство области взяла на себя обязательства возмещать до 20% средств, потраченных кинокомпаниями на съемки на территории региона. Но зачем поддерживать алчные, раздутые бюджеты заезжих кинематографистов, когда можно самим наладить кинопроизводство. В области сложилась уникальная ситуация: здесь созданы и успешно развиваются творческие коллективы и театры, находятся исторические достопримечательности и музеи, которые уже служат съемочными площадками для различных киностудий. Большой потенциал – в области видеопроизводства фильмов и графики... Но самое главное – это огромное желание многих творческих вологжан реализовать свой талант в киноиндустрии! На данный момент уже написаны и ждут своей реализации различные киносценарии, создана собственная актерская база. Обладая такими ресурсами, наша область способна стать одним из лидеров кинопроизводства Российской федерации и обратить на себя внимание Голливуда!

По мнению Сергея, кинопроизводство может стать выгодным вложением для Вологодской области.

– Например, бюджет кинокомпании «Дисней» 1 трлн. $, что в 3 раза превышает бюджет всего российского ВПК. Сейчас вся киноиндустрия России сосредоточена в Москве и СПБ. Там идет бесконечный круговорот денежных средств и замыленных актеров. Наше кино давно уже на задворках мирового кинематографа. Наша область могла бы стать примером того как можно снимать не дорогое качественное кино. Этим путем уже пошла американская развлекательная компания Netflix, которая с 2013 года выпустила более 120 высокорейтинговых фильмов и сериалов, нарастив свой бюджет до 20 млрд.$. Причем актерский состав это 99% абсолютно новые лица.

Олег Кувшинников ответил на письмо режиссера. Его ответ опубликовало издание «Череповецкая истина»:

– Здравствуйте! На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством на органы государственной власти субъектов Российской Федерации не возложены функции организации киностудии по производству художественных и документальных фильмов, привлечению инвесторов и ведению переговоров с дистрибьюторами. В силу отсутствия полномочий создать отдел кинематографии при Департаменте культуры и туризма области, к сожалению, нет возможности, — написал Олег Кувшинников Сергею Задорину.

Судя по всему, Сергей Задорин не удовлетворён ответом губернатора, у него возникли дополнительные вопросы, которые он и опубликовал на своей странице в социальной сети: