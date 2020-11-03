В Устюженском районе фирма взыскала с уволившегося продавца-флориста расходы на обучение

В Устюженском районе суд рассмотрел иск ООО «Лаки» к бывшей работнице, не выполнившей условия ученического договора.

«ООО “Лаки” в сентябре 2018 года заключило ученический договор с Дарьей З. По условиям договора, после прохождения индивидуального обучения по специальности «продавец-флорист» продолжительностью 40 дней Дарья была обязана отработать на предприятии 12 месяцев. В случае досрочного расторжения договора по своей инициативе она обязалась полностью возместить предприятию все расходы на обучение и выплаченную стипендию», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Девушка прошла обучение и была принята на работу, однако уволилась по собственному желанию, отработав на предприятии только 206 дней. В судебном заседании она не признала иск.

Суд взыскал с девушки 20 745 рублей возмещения расходов на её обучение в пользу ООО «Лаки» и расходы по оплате госпошлины. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.