Вологодские полицейские составили 23 административных протокола на нарушавшего ПДД мотоциклиста

В Вологде полицейские задержали мотоциклиста, нарушившего ПДД. Наряд ГИБДД заметил нарушителя на улице Герцена и потребовал его остановиться, но тот продолжил движение. Задержать его удалось на улице Маяковского.

«Нарушителем оказался ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 24-летний вологжанин. Полицейские выяснили, что мужчина не имеет права на управление транспортным средством, документов на мотоцикл он также не предоставил. Сзади на двухколесном транспортном средстве располагалась табличка в виде регистрационного знака с надписью «Царь АВ 35». Инспекторы выяснили, что под ней скрывался реальный государственный регистрационный знак, который находится в розыске», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Транспорт отправили на спецстоянку, а водителя доставили в отдел полиции, где на него составили сразу 23 административных материала за нарушение ПДД. Общая сумма штрафа за нарушения составила более 30 тысяч рублей.