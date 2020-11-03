«Национальное гостеприимство»: в Вологодской области стартовал кулинарный онлайн-фестиваль

С 3 по 6 ноября в Вологодской области пройдет кулинарный онлайн-фестиваль «Национальное гостеприимство». Его зрители узнают рецепты блюд девяти национальных кухонь: вьетнамской, узбекской, осетинской, украинской, грузинской, белорусской, вепсской, таджикской, а также народов Коми.

«Будут опубликованы девять видео мастер-классов. Национальные кулинары расскажут не только о тонкостях приготовления уникальных блюд, но и о праздничных обычаях и традициях различных национальностей», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Готовить онлайн будут представители национальных общественных объединений Вологодской области. Планируется, что в списке ингредиентов приготавливаемых ими блюд будут и «настоящие вологодские продукты».

Первый выпуск проекта посвящен въетнамской кухне

Организаторы фестиваля обещают представить простые рецепты, приготовить блюда по которым сможет любая хозяйка.

Все выпуски проекта можно посмотреть в группах департамента внутренней политики правительства региона, Областного центра «Содружество» и Центра народной культуры в социальной сети «ВКонтакте».