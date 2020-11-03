27-летний житель Верховажского района обманул вологжанина при покупке телефона в интернете

03.11.2020 [Общество]

В Верховажском районе полицейские задержали 27-летнего ранее не судимого местного жителя, который подозревается в мошенничестве.

Потерпевший, 28-летний житель Вологды, пояснил, что заказал мобильный телефон на сайте бесплатных объявлений и внёс предоплату. Продавец сказал ему, что отправил посылку с курьером, а спустя несколько часов попросил вологжанина перевести ему ещё 600 рублей за информацию о местоположении телефона. Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь. Его удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что создал страницу на сайте бесплатных объявлений под чужим именем и выложил случайное фото телефона, которое нашел в интернете», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Тэги: дистанционное мошенничество

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