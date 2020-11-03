Полицейские встретились с руководителями баптисткой и пятидесятнической церквей, действующих в Вологде

03.11.2020 [Общество]
Полицейские встретились с руководителями баптисткой и пятидесятнической церквей, действующих в Вологде

Пресс-служба областного УМВД сообщила о проведении в Вологде оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». В рамках проекта полицейские объясняют жителям региона «преступную суть понятий терроризм и экстремизм», а также напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ.

2 ноября Центр по противодействию экстремизму пригласили руководителей баптистской и пятидесятнической церквей, действующих в Вологде.

— Участие в беседе в режиме видеосвязи приняла начальник отдела Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области Марина Руфова. На встрече обсуждались вопросы деятельности религиозных организаций. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму довели присутствующим актуальную информацию о требованиях законодательства в сфере религиозной деятельности, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, полицейские раздали руководителям религиозных организаций листовки «информационные листовки по противодействию экстремистской деятельности» для распространения среди членов религиозных организаций.

Тэги: экстремизм
Фото пресс-службы областного УМВД

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