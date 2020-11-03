Трёх жителей Кич-Городецкого района осудили за принуждение свидетеля к даче ложных показаний

03.11.2020 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе суд огласил приговор 31-летнему, 30-летнему и 25-летнему местным жителям, признанным виновными в принуждении свидетеля к даче ложных показаний.

Как NewsVO сообщал ранее, в феврале 2020 года подсудимые, чтобы выгородить своего знакомого, обвиняемого в поджоге, вывезли свидетеля происшествия из посёлка Югский на производственную базу в селе Косково в багажнике своей машины. Там они избили мужчину, чтобы тот изменил свои показания. Потерпевший согласился, его снова посадили в багажник и отвезли обратно. Свидетель рассказал о случившемся правоохранителям и не изменил своей позиции по делу о поджоге.

Все подсудимые признали вину. Дело слушалось в особом порядке.

«Суд назначил 31-летнему кичменжанину, который ранее был судим и занимал активную роль в совершении преступления, наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима, 30-летнему – в виде 1 года лишения свободы УСЛОВНО с испытательным сроком 2 года, 25-летнему – в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства УСЛОВНО с испытательным сроком 2 года», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Уголовное дело о поджоге сейчас рассматривается судом.

Тэги: свидетели

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