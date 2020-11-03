Прокуратура обнаружила в Великоустюгском районе бесхозяйный газопровод

Бесхозяйные подземный газопровод и пункт редуцирования газа, используемые для поставки природного газа населению, обнаружила прокуратура в Великом Устюге.

— Установлено, что данные объекты газового оборудования на балансе какой-либо организации не состоят, в Едином государственном реестре недвижимости сведения по ним отсутствуют, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Чтобы обеспечить соблюдением норм промышленной безопасности, предупредить аварии и другие возможные негативные последствия, Великоустюгская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала обязать орган местного самоуправления принять указанные бесхозяйные объекты на учет.

Решением суда эти требования были удовлетворены. В законную силу оно пока не вступило.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура через суд обязала администрацию сельского поселения Пригородное в Сокольском районе поставить на учет участки подъезда к поселку Литега. Речь шла о двух "бесхозяйных" участках общей протяженностью около 700 метров.