Прокуратура обнаружила в Великоустюгском районе бесхозяйный газопровод

03.11.2020 [Общество]

Бесхозяйные подземный газопровод и пункт редуцирования газа, используемые для поставки природного газа населению, обнаружила прокуратура в Великом Устюге. 

— Установлено, что данные объекты газового оборудования на балансе какой-либо организации не состоят, в Едином государственном реестре недвижимости сведения по ним отсутствуют, — сообщает прокуратура Вологодской области. 

Чтобы обеспечить соблюдением норм промышленной безопасности, предупредить аварии и другие возможные негативные последствия, Великоустюгская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала обязать орган местного самоуправления принять указанные бесхозяйные объекты на учет. 

Решением суда эти требования были удовлетворены. В законную силу оно пока не вступило. 

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура через суд обязала администрацию сельского поселения Пригородное в Сокольском районе поставить на учет участки подъезда к поселку Литега. Речь шла о двух "бесхозяйных" участках общей протяженностью около 700 метров.  

Тэги: газопровод

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