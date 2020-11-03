Антимонопольная служба отменила многомиллионную закупку УМЧС по Вологодской области

Антимонопольная служба признала главное управление МЧС по Вологодской области нарушившим закон о контрактной системе. Проверка выявила целый ряд несоответствий в аукционной документации по закупке запчастей.

Извещение о проведении аукциона по поиску подрядчика на поставку запасных частей для нужд областного УМЧС было размещено на сайте госзакупок 5 октября. В плане-графике было указано, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 209 375 рублей.

— Как установлено проверкой, Спецификация, являющаяся неотъемлемой частью аукционной документации, содержит указание не только на наименование товара, но так же на наименование производителя и город (страну) производства, что является избыточным требованием, — сообщает пресс-служба УФАС по Вологодской области.

Кроме запчастей для транспортных средств, УМЧС планировало в рамках этого аукциона также закупить продукцию химической промышленности (эмали, герметики, преобразователь ржавчины, размораживатель замков и для топлива, смазки силиконовые, шпатлевки, грунты, автошампуни, ароматизаторы и т.д), хозяйственные товары (полотенца универсальные в рулоне, губки для мытья, скотч, бумага шлифовальная водостойкая, щетка-сметка, и т. д.), инструменты (саморезы, сверла, штангенциркуль, гайковерты, гайкорезы, домкраты), батарейки, наушники и фонарики, наклейки светоотражающие и напольные, а также сувениры.

— Таким образом, установив требования к производителю и к месту производства запасных частей и объединив в один лот запасные части к автомобилям и товары, не относящиеся к таковым, заказчик нарушил требования ст. 33 Закона о контрактной системе, — отмечают в УФАС.

Кроме того, в аукционной документации и извещении об аукционе была указана разная начальная цена контракта. В первом случае это была цена в 2 209 375 рублей, во втором — 123 593 585 рублей. Аукцион в итоге провели по второй цене.

— Проект контракта, направленный победителю аукциона, содержит указание на две разные максимальные величины цены контракта: 220-93-75,00 и 83 714 542.50 рублей, — отмечают антимонопольщики.

Проанализировав заявки участников, антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчик неправомерно признал заявки всех участников соответствующими, несмотря на содержащуюся в них противоречивую информацию о стране происхождения товара.

В итоге и заказчика, и аукционную комиссию признали нарушившими федеральный закон о контрактной системе. Закупка была аннулирована.