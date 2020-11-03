105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 105 новых случаев коронавирусной инфекции, 132 человека выздоровели. Такие данные 3 ноября приводит региональный оперштаб.

21 человек заболел в Череповце, 36 в Вологде, одиннадцать в Великоустюгском районе, восемь в Харовском, девять в Кирилловском, семь в Тотемском, по два в Кичменгско-Городецком, Сокольском, Вашкинском, по одному в Нюксенском, Никольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, три в Сямженском районе.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 329 пациентам. Большая часть из них — 5 481 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 73 случаях.

С учетом выздоровевших и умерших, в настоящее время коронавирусом в регионе болеют 1 775 человек.