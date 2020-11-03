Ежегодная выставка картин «Осень» готовится к открытию в Череповце

В День города, 4 ноября, в Череповце откроется выставка «Осень». Это ежегодное мероприятие, которое проводится в Выставочном зале и объединяет как молодых, так и уже опытных череповецких мастеров.

Для экспозиции отобраны более 150 работ – живопись, графика, художественный текстиль, керамика и ювелирные работы.

– В этом году меньше, чем обычно, представлено декоративно-прикладное искусство, зато графика и живопись — во всём своём многообразии, – говорится в анонсе мероприятия. – Осенняя отчетная выставка каждый раз показывает, насколько широки возможности местных мастеров.

Торжественное открытие выставки состоится 4 ноября в 17:00 по адресу: Череповец, Юбилейная, 36. Режим работы можно уточнить по телефонам: +7 (8202) 26-87-10 или +7 (8202) 26-48-03.

Стоимость индивидуального посещения: 80 рублей — полный, 60 рублей — льготный, 70 рублей — социальный.

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