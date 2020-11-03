Капремонт в детском саду «Аленушка» в Кичменгском Городке закончили почти на три месяца позже срока

2 ноября в Кичменгском Городке открылся после капремонта детский сад комбинированного типа «Аленушка», сообщает районная газета «Заря Севера».

Судя по сайту госзакупок, проведением работ в садике занимались два подрядчика. Первый аукцион состоялся в декабре 2019 года, начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 17,2 млн рублей, но выигравший подрядчик — ООО «Дельта Строй» — предложил выполнить работы за 9,7 млн. рублей. Сэкономленные 7,5 миллиона рублей в администрации района решили тоже потратить на ремонт, поэтому объявили еще один аукцион, его победителем стало ООО «Жилищник», предложив цену в 6,6 млн рублей. Таким образом, всего на ремонт садика потратили более 17 млн рублей. Согласно условиям закупок, обе фирмы должны были завершить все свои работы на объекте к 10 августа, однако этого не произошло. Садик удалось открыть для детей только в ноябре.

В учреждении заменили окна и полы, установили новую сантехнику и электрооборудование, заменили двери и кровлю здания, утеплили чердак. Кроме того, был проведен косметический ремонт помещений, приведен в порядок пищеблок. Возле садика также установили новое ограждение.