Выставка картин художников разных национальностей откроется в Вологде

Выставка «Мы вместе!» откроется в Доме Корбакова 3 ноября в преддверии Дня народного единства.

– В экспозиции, объединившей творчество художников многонациональной России и стран ближнего зарубежья, представлены произведения живописи из фондов Вологодской картинной галереи кисти Завена Аршакуни, Ростислава Барто, Григория Дервиза, Владимира Юкина, Наталии Нестеровой и других мастеров изобразительного искусства. Творчество вологодских художников представлено работами Михаила Копьева, Юрия Петрова и Нины Железняк, – говорится в анонсе мероприятия.