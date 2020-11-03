В Вологде собирают фото разных лет бульвара на улице Пирогова

Жителей Вологды просят прислать фотографии разных лет бульвара на улице Пирогова. Лучшие снимки отберут для участия в выставке.

— У бульвара на Пирогова, приобретающего современный облик, есть большая история, частью которой стали многие вологжане. Улица была сформирована в конце XVIII — первой половине XIX века и первоначально называлась Свешниковской по фамилии известных купцов, домовладения которых располагались по соседству. В 1959 году была переименована в улицу Пирогова в честь выдающегося русского хирурга, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Фотографии нужно загрузить в альбом группы «Бульвар ул. Пирогова» в соцсети. Это могут быть как цветные, так и черно-белые снимки, как профессиональные фото, так и любительские. К изображению нужно обязательно приложить короткое описание: время, когда был сделан снимок, событие, запечатленное на снимке, и сведения об авторе, а также контактные данные. Лучшие фото отберут для выставки.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт стоимостью 62,5 млн. рублей на благоустройство бульвара на улице Пирогова в Вологде в 2020 году был заключен с ООО «Магистраль» в июне. Фирма должна была завершить реконструкцию до 20 октября, но сроки оказались сорваны, и сейчас подрядчик через суд пытается изменить условия контракта.