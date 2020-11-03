В Вологде собирают фото разных лет бульвара на улице Пирогова

03.11.2020 [Общество]

Жителей Вологды просят прислать фотографии разных лет бульвара на улице Пирогова. Лучшие снимки отберут для участия в выставке.

— У бульвара на Пирогова, приобретающего современный облик, есть большая история, частью которой стали многие вологжане. Улица была сформирована в конце XVIII — первой половине XIX века и первоначально называлась Свешниковской по фамилии известных купцов, домовладения которых располагались по соседству. В 1959 году была переименована в улицу Пирогова в честь выдающегося русского хирурга, — сообщает пресс-служба городской администрации. 

Фотографии нужно загрузить в альбом группы «Бульвар ул. Пирогова» в соцсети. Это могут быть как цветные, так и черно-белые снимки, как профессиональные фото, так и любительские.  К изображению нужно обязательно приложить короткое описание: время, когда был сделан снимок, событие, запечатленное на снимке, и сведения об авторе, а также контактные данные. Лучшие фото отберут для выставки. 

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт стоимостью 62,5 млн. рублей на благоустройство бульвара на улице Пирогова в Вологде в 2020 году был заключен с ООО «Магистраль» в июне. Фирма должна была завершить реконструкцию до 20 октября, но сроки оказались сорваны, и сейчас подрядчик через суд пытается изменить условия контракта. 

Тэги:  старые фотографии

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой
104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы
Оперштаб сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области
105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
96 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до октября 2021 года
ООО «Магистраль» выиграло аукцион на благоустройство Рождественского парка в Вологде
Шестилетнюю Ксению Берсеневу из Вологды наградили медалью «За проявленное мужество»
01.11.2020 [БлогоVO]

Олег Графинов организовал в Среднем посаде Вологды честные выборы

910
0
02.11.2020 [БлогоVO]

Утром узнал, что вандалы похитили круглосуточную урну имени Эллы Памфиловой. Написал заявление в полицию Среднего посада

945
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Антон Востриков из Вологды завоевал бронзовую медаль на Кубке России по пауэрлифтингу
105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Ежегодная выставка картин «Осень» готовится к открытию в Череповце
Вологодская область получит 43 млн рублей на покупку лекарств для лечащихся от коронавируса амбулаторно
Капремонт в детском саду «Аленушка» в Кичменгском Городке закончили почти на три месяца позже срока
Выставка картин художников разных национальностей откроется в Вологде
Студенты медколледжей Вологодской области будут работать с больными COVID-19
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

4834
0
02.11.2020 [БлогоVO]

Утром узнал, что вандалы похитили круглосуточную урну имени Эллы Памфиловой. Написал заявление в полицию Среднего посада

945
0
30.10.2020 [Обзор Прессы]

Почему русская деревня голосует за Путина

892
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика