Четыре человека пострадали в ДТП в Череповце

03.11.2020 [Общество]
Четыре человека пострадали в ДТП в Череповце
В Череповце вечером 2 ноября произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. У дома № 126 на Советском проспекте столкнулись «Опель» и «Нива».
 
По данным пресс-службы областного УМВД, 28-летний водитель «Опель Астра» выехал на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся с «Нивой» под управлением 57-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали водители обоих машин, а также 34-летний пассажир «Опеля» и 46-летняя пассажирка «Нивы». 
 
Как установили инспекторы ДПС, водитель автомашины Опель не имеет водительского удостоверения.
 
Обстоятельства происшествия устанавливаются. 
 
Тэги: ДТП, пострадавшие
Фото пресс-службы областного УМВД

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