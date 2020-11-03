Четыре человека пострадали в ДТП в Череповце

В Череповце вечером 2 ноября произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. У дома № 126 на Советском проспекте столкнулись «Опель» и «Нива».

По данным пресс-службы областного УМВД, 28-летний водитель «Опель Астра» выехал на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся с «Нивой» под управлением 57-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали водители обоих машин, а также 34-летний пассажир «Опеля» и 46-летняя пассажирка «Нивы».

Как установили инспекторы ДПС, водитель автомашины Опель не имеет водительского удостоверения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.