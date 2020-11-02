В России продлили срок действия системы ускоренной регистрации лекарств для больных коронавирусом

Проблему с нехваткой в аптеках лекарств для коронавирусных больных в Вологодской области должны решить в ближайшее время: правительство России приняло решение об отмене обязательной маркировки лекарств.

«Было принято решение продлить срок действия системы ускоренной регистрации лекарственных средств до 1 января 2022 года. То есть обязательная маркировка лекарственных препаратов, которую ввели в этом году показал полную недееспособность. К этому не были готовы ни аптечная сеть, ни оптово-розничные склады, ни медицинские учреждения. Поэтому с сегодняшнего дня беспрепятственно все лекарственные препараты будут доставляться без проблем в наши аптечные сети. И надо сделать всё, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым», — отметил в ходе заседания коронавирусного штаба губернатор Олег Кувшинников.

Ранее в рубрике БлогоVo Александр Сергеевич рассказывал, что не смог забрать в аптеке заказанный для его больной коронавирусом жены препарат.