В России продлили срок действия системы ускоренной регистрации лекарств для больных коронавирусом

02.11.2020 [Общество]

Проблему с нехваткой в аптеках лекарств для коронавирусных больных в Вологодской области должны решить в ближайшее время: правительство России приняло решение об отмене обязательной маркировки лекарств.

«Было принято решение продлить срок действия системы ускоренной регистрации лекарственных средств до 1 января 2022 года. То есть обязательная маркировка лекарственных препаратов, которую ввели в этом году показал полную недееспособность. К этому не были готовы ни аптечная сеть, ни оптово-розничные склады, ни медицинские учреждения. Поэтому с сегодняшнего дня беспрепятственно все лекарственные препараты будут доставляться без проблем в наши аптечные сети. И надо сделать всё, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым», — отметил в ходе заседания коронавирусного штаба губернатор Олег Кувшинников. 

Ранее в рубрике БлогоVo Александр Сергеевич рассказывал, что не смог забрать в аптеке заказанный для его больной коронавирусом жены препарат. 

«Мне было сказано, что заказ пришел, но выдать они его не могут. Я спросил причину, на что мне было отвечено, что нет маркировки на данные медикаменты. Я у них спросил: «А если человек умрет, что делать?» Мне было вежливо отвечено: «Обращайтесь к Президенту РФ В. В. Путину», — пишет мужчина. 

Тэги: коронавирус

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