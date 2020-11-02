Регоператор «Аквалайн» задолжал больше миллиона рублей за пользование полигоном ТКО в Вожегодском районе

В Вожегодском районе действует режим «повышенная готовность» из-за ситуации с вывозом мусора. В середине октября местный полигон прекратил прием ТКО от регоператора из-за накопленных «Аквалайном» долгов.

— В настоящее время ООО «АкваЛайн» не выполняет свои договорные обязательства в части платы за пользование полигоном ТКО, работа которого из-за долгов полностью парализована, — написал 27 октября на своей странице в соцсети глава Вожегодского района Сергей Семенников.

По словам Семенникова, долг регоператора перед МКП «Управление ЖКХ» за пользование полигоном ТКО составляет 1 152 000 рублей. В администрации района провели экстренное заседание комиссии по ЧС.

— Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории района для стабилизации обстановки. Из бюджета района планируется выделить денежные средства для возобновления работы техники, занятой на утилизации и захоронении ТКО. Благодаря этому транспортировщик ТКО приступил к вывозу мусора с контейнерных площадок уже с 26 октября, — написал глава района.

Эти слова подтверждают постановления, опубликованные на сайте Вожегодского района. Так, в документе от 27 октября говорится, что из-за ситуации с вывозом мусора комиссия сначала приняла решение о введении в муниципалитете режима «Чрезвычайная ситуация».

— Ввести с 13 часов 26 октября 2020 года на территории Вожегодского муниципального района режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил Вожегодского районного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с целью своевременного и качественного выполнения мероприятий по недопущению появления и развития эпидемий, связанных с не вывозом мусора, недопущения возгорания навалов мусора, обеспечения экологической, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Вожегодского муниципального района, — говорится в постановлении.

Однако в тот же день на сайт выложили постановление об отмене этого решения «в связи с нормализацией ситуации с вывозом и утилизацией ТКО на территории Вожегодского муниципального района». Третьим постановлением от 27 октября было принято решение о введении режима «повышенная готовность» с целью «недопущения и предупреждения возникновения ЧС связанной с вывозом и утилизацией ТКО на территории Вожегодского района».

Как пояснили «Премьеру» 23 октября в «Аквалайне», власти не могли приостанавливать прием мусора на полигон из-за их долгов.