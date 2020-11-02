Акция «Ночь искусств» пройдёт в музеях и театрах Вологодской области 3 и 4 ноября

Ежегодная всероссийская акция Ночь искусств пройдет в стране 3 ноября. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия. Это уже восьмая «Ночь искусств», и в этом году в большинстве российских городов она пройдёт в онлайн-формате.

Трансляции самых интересных событий из российских учреждений культуры можно посмотреть в спецпроекте портала «Культура.РФ».

В Вологодской области большинство учреждений культуры решили провести эту акцию в очном формате, но многие учреждения также проведут и онлайн-трансляции событий.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Кириллов

3 ноября в течение дня и вечером здесь пройдут очные экскурсии, творческая встреча с народным мастером, концертная программа и спектакль «Своего театра» Всеволода Чубенко «Сказки про жизнь». Вход свободный. Подробное расписание мероприятий по ссылке.



Музей фресок Дионисия, село Ферапонтово

Очные мероприятия: открытие выставки одного экспоната – рукописной книги «Житие Василия Нового и Григориево видение», мастер-класс масляной живописи, а также вечерняя экскурсия в Собор Рождества Богородицы с просмотром фресок. Подробное расписание мероприятий по ссылке.

Музей-квартира Василия Белова, Вологда

3 ноября в 18.00 – очная и онлайн встреча художником и кружевницей, членом Союза художников России Евгенией Марочко. Вход свободный, по предварительной записи: +7 (921) 126-14-23, +7 (921) 142-08-56. Трансляция на странице музея в социальной сети.

Историко-краеведческий музей, Череповец

Очные мероприятия 3 ноября с 19:00 до 22:00: экскурсия по новой выставке «Народный костюм северных губерний» с возможностью сфотографироваться в исторических костюмах; вечер в советском ресторане «Седьмое небо», а также беседа с модельером Еленой Кузёминой о современной моде. Посещение строго по записи +7 (8202) 55-33-55. Подробности на странице музея.

Великоустюгский музей-заповедник, Великий Устюг

3 ноября в музейной группе в социальной сети пройдёт мини-экскурсия, посвящённая 110-летию создания первого музея Великого Устюга – церковного древнехранилища. Вы узнаете об истории и уникальных предметах XVI - начала XX века из этого кладезя устюжских древностей.

Очно музей приглашает на вечернюю экскурсию в музейное хранилище – депозитарий. Экскурсоводы будут ждать посетителей с 18:00 до 20:30 в самом центре города по адресу: Великий Устюг, Советский проспект, 58. Вход свободный.

Белозерский областной краеведческий музей, Белозерск

Проведёт очную презентацию книги Татьяны Ермаковой, посвященной детству Сергея Орлова, откроет выставку учеников творческой студии и проведёт благотворительный аукцион.

Подробное расписание на странице музея.

Тотемское музейное объединение, Тотьма

3 ноября в 18:00 – онлайн-встреча с одноклассницей Николая Рубцова Тамарой Шаниной.

3 ноября в 19:00 – онлайн-экскурс в живописный мир художника Георгия Попова.

3 ноября в 19:30 – онлайн мастер-класс по созданию рисунка в технике «пуантилизм».

3 ноября в 20:00 – видеоподкаст «Красота в деталях: истории о судьбах и аксессуарах»

3 ноября в 21:00 – театральная миниатюра про мазилу Антипа.

Все эти мероприятия можно посмотреть на странице объединения тотемских музеев.

Вологодская областная картинная галерея, Вологда

3 ноября в 19.00 – онлайн-экскурсия по выставке «Мы вместе!», подготовленной художниками разны национальностей.

3 ноября в 19.30 – онлайн-квест для детей и взрослых по выставке живописи и графики художников Студии имени В.В.Верещагина МВД России «На службе Отечеству и Закону».

3 ноября в 20:00 – онлайн-показ творческой программы «Берегини Русского Севера» о товрчестве Джанны Тутунджан, Ольги Фокиной и Нины Груздевой.

Все эти мероприятия можно посмотреть на странице галереи в социальной сети.

Вологодская филармония имени Гаврилина, Вологда

3 ноября в 21:00 – видеорассказ администраторов о самых ярких событиях филармонического сезона.

3 ноября в 21:15 – рассказ о детской афише нового сезона.

3 ноября в 21:30 – онлайн-лекция «Жизнь и творчество Валерия Гаврилина».

3 ноября в 22:00 – видеопремьера концерта «Бах и Гендель». Музыка эпохи барокко в исполнении Камерного оркестра Вологодской филармонии под руководством заслуженного артиста России Александра Лоскутова.

Трансляцию всех этих мероприятий можно будет увидеть на сайте Вологодской филармонии в группе Филармонии в социальной сети и на ютуб-канале.

Вологодский драматический театр, Вологда

3 ноября в 20:00 – трансляция спектакля «Женщины. Фрагмент» на ютуб-канале театра.

Это отрывок жизни одной семьи глазами женщин. Мужчины появляются только в их разговорах. Начинается все просто - с прихода массажистки к известной актрисе, а заканчивается «перекрестком», на котором оказались все героини. Перед каждой из них встает свой выбор, у каждой есть шанс на счастье. В постановке есть и интрига, и эмоции, и своя философия: можно ли простить предательство? Это раскрывается благодаря превосходной игре актрис: заслуженных артисток РФ Марианны Витавской и Натальи Ситниковой и лауреата государственной премии Вологодской области Полины Бычковой.

Вологодский театр кукол «Теремок», Вологда

3 ноября с 18:00 по 4 ноября до 8:00 – трансляция спектакля «Повесть о Дионисии-иконнике» в группе театра в социальной сети.

Имя Дионисия, события его жизни и история создания фресок Ферапонтова монастыря овеяны легендами. За свою работу художник не взял с монахов денег, а попросил о вечном поминовении. Удивительно, но именно этому творению Дионисия и было суждено дойти до нас сквозь пелену веков в первозданном виде. Большая часть работ великого живописца, творчество которого завершает целый этап древнерусской живописи, начавшийся с Феофана Грека, и достигший своего расцвета в работах Андрея Рублева, были утрачены и сохранились лишь фрагментарно. В сюжет спектакля, вплетены духовные песнопения, обряды и народные песни Русского Севера.

Вологодский государственный музей-заповедник, Вологда

Музей-заповедник и его филиалы проведут акцию очно 4 ноября в течение дня. Здесь пройдут выставки, фотозоны, интерактивные экскурсии и встречи.

Подробное расписание мероприятий вы найдёте на странице музея в социальной сети.

Нюксенский районный краеведческий музей, Нюксеница

Ночь искусств здесь пройдёт в очном формате в День рождения музея. 6 ноября в 18:00 здесь откроется выставка «Секреты медицины», а также пройдёт награда победителей конкурса защитных масок «Маска от-кутюр!» Вход бесплатный.