Фестиваль деревенского юмора «Бухтины Вологодского края» прошел в Харовске

02.11.2020 [Культура]

II Межрайонный литературный фестиваль деревенского юмора «Бухтины Вологодского края» прошел в Харовске. Провела его Харовская централизованная библиотечная система имени Василия Белова.

Сам Василий Иванович Белов давал такое определение: «Бухтина – это народный анекдот, сюжетная шутка, в которой здравый смысл вывернут наизнанку».

В этом году мероприятие проводилось онлайн. Участники фестиваля – писатели, поэты, исполнители песен и стихов, с юмором представляющие современную жизнь, характеры и взаимоотношения между людьми – прислали видео- и аудиоролики с записями бухтин.

Предлагаем вашему вниманию несколько работ, присланных на фестиваль. Больше бухтин вы можете найти на странице Харовской библиотеки в социальной сети.

 

 

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