Четыре медали завоевала череповчанка Евгения Лаленкова на Чемпионате России по конькобежному спорту

02.11.2020 [Спорт]

Четыре медали различного достоинства завоевала Евгения Лаленкова на Чемпионате России по конькобежному спорту.

Так, Евгения была первой на дистанции 1500 метров среди женщин, заняла второе место в забегах на дистанции в 3000 и 5000 метров, а также в масстарте. После победы на "полуторке" Евгения в интервью агентству "РИА Новости" рассказала, что ей тяжело без соревнований.

"Я не человек тренировок. Да, я все делаю, выполняю тренерские установки, мы работаем по полной, но без соревнований мне плохо. Ты тренируешься, убиваешь себя, но когда не видишь результат - это тяжело. Конечно, как бы там ни было, мы справимся, выбирать не приходится, но хочется, чтобы международный сезон все же состоялся. В Коломне постоянно находиться до конца сезона тоже будет непросто, но лучше уж так, с возможностью тренироваться, чем сидеть два месяца взаперти, мне хватило одного раза", -говорит Евгения.

Будут ли в предстоящем зимнем сезоне международные соревнования, неизвестно. На сегодняшний день решением Международного союз конькобежцев (ISU), в связи с неблагоприятной обстановкой в мира по коронавирусу, были отменены 4 первых этапа Кубка мира, которые должны были пройти в Польше, Норвегии, США и Канаде. Таким образом, если ничего не изменится, международный сезон может стартовать не раньше февраля 2021 года.

Ещё один представитель Вологодчины, Артём Арефьев, занял третье место на дистанции 500 метров среди мужчин, с результатом 35,30 сек. 

Чемпионат России проходил на льду Конькобежного центра "Коломна" в Московской области с 29 октября по 1 ноября.

Тэги: конькобежный спорт

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