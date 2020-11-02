Четыре медали завоевала череповчанка Евгения Лаленкова на Чемпионате России по конькобежному спорту

Четыре медали различного достоинства завоевала Евгения Лаленкова на Чемпионате России по конькобежному спорту.

Так, Евгения была первой на дистанции 1500 метров среди женщин, заняла второе место в забегах на дистанции в 3000 и 5000 метров, а также в масстарте. После победы на "полуторке" Евгения в интервью агентству "РИА Новости" рассказала, что ей тяжело без соревнований.

"Я не человек тренировок. Да, я все делаю, выполняю тренерские установки, мы работаем по полной, но без соревнований мне плохо. Ты тренируешься, убиваешь себя, но когда не видишь результат - это тяжело. Конечно, как бы там ни было, мы справимся, выбирать не приходится, но хочется, чтобы международный сезон все же состоялся. В Коломне постоянно находиться до конца сезона тоже будет непросто, но лучше уж так, с возможностью тренироваться, чем сидеть два месяца взаперти, мне хватило одного раза", -говорит Евгения.

Будут ли в предстоящем зимнем сезоне международные соревнования, неизвестно. На сегодняшний день решением Международного союз конькобежцев (ISU), в связи с неблагоприятной обстановкой в мира по коронавирусу, были отменены 4 первых этапа Кубка мира, которые должны были пройти в Польше, Норвегии, США и Канаде. Таким образом, если ничего не изменится, международный сезон может стартовать не раньше февраля 2021 года.

Ещё один представитель Вологодчины, Артём Арефьев, занял третье место на дистанции 500 метров среди мужчин, с результатом 35,30 сек.

Чемпионат России проходил на льду Конькобежного центра "Коломна" в Московской области с 29 октября по 1 ноября.