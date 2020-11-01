Молебен в память об чуде избавления от "морового поветрия" совершили в Вологде

Молебен в память об чуде избавления от морового поветрия совершен в Вологде 31 октября. Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва совершил молебное пение у Поклонного креста в Вологде, установленного на месте Спасо-Всеградского собора.

– С теплою верою и сокрушением сердечным помолились вологжане у Поклонного креста об избавлении от вредоноснаго поветрия, – сообщает сайт вологодской митрополии.

Напомним, что Поклонный крест был установлен в 1997 году на месте Спасо-Всеградского собора, построенного в 1654 году.

– Тогда вологжане за день построили храм, освятили его, и горячей совместной молитвой моровая язва была остановлена. Было это 31 октября, в день памяти апостола и евангелиста Луки, – говорится об этом событии на сайте вологодской митрополии.

После литургии ближайшем к Поклонному кресту храме, верующие под пение молитвы «Царю Небесный» с хоругвями и иконами направились к кресту на молебен. Крестный ход возглавил митрополит Савва.

Сообщается также, что в своей проповеди владыка Савва напомнил вологжанам, что их далекие предки так же, как и мы, страдали от тяжкой болезни. Они принесли покаяние, и Господь помиловал страждущих. После возведения обыденного храма горожане составили общественный «Приговор», которым они брали на себя и своих потомков обязательство вечно хранить церковь Спаса Всемилостивого.

– В то время народ, - сказал владыка Савва, - просвещенный светом Христовой истины, обращался к Богу и просил Его о прощении... Надеюсь, что и ныне Господь избавит богоспасаемый град Вологду и все наше Отечество от смертоносной язвы, от губительного поветрия, которое нас посетило.

Митрополит Вологодский и Кирилловский призвал паству приносить Богу покаяние: