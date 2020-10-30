В Вологде директора ЧОПа оштрафовали за работу без лицензии

В Вологде суд вынес решение по делу директора ООО «ЧОП Федерация Самбо». Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна).

— В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с июля 2015 года по апрель 2019 года мужчина, являясь директором организации, в нарушение требований Закона Российской Федерации от 11.03.1992 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» при отсутствии лицензии заключил договоры на оказание услуг по охране имущества с юридическими лицами, — сообщает прокуратура Вологды.

С учетом позиции гособвинителя, уголовное дело закрыли, а руководителю ЧОПа назначили наказание в виде судебного штрафа в 30 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

По данным базы Контур.фокус, ООО «ЧОП Федерация Самбо» зарегистрировано в Вологде в 2013 году, гендиректор - Юсуп Коттоев.