Творческая встреча с Анатолием Ехаловым пройдёт в Вологде 5 ноября

Творческая встреча с писателем и журналистом Анатолием Ехаловым пройдёт в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 5 ноября. На встрече Анатолий Константинович объявит о начале конкурса народной игрушки и пообщается с посетителями.

- Говорят, когда-то давно ездил Творец по земле с большим сундуком. В сундуке том были ремёсла. И вот ездил он и раздавал в городах и деревнях ремёсла народу: кому плотницкое, кому кузнечное, кому портняжное, кому сапожное... – пишет Анатолий Константинович. – А вот на Русском Севере сказывают, будто бы покатилась его телега с горки и перевернулась. Сундук-то раскрылся, и высыпались ремёсла вольно на землю. Народ тут же набежал и расхватал их. Кто гончарное, кто столярное, кто кружевное, кто резьбу по дереву схватил, а кто и по бересте, кто и вовсе чернение по серебру...»

– А что дальше было? Приходите – узнаете! – говорят организаторы мероприятия.

Встреча приурочена к 70-летию писателя, журналиста, режиссера, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ Анатолий Ехалова.

Игрушки, присланные на конкурс, будут представлены на выставке в библиотеке.