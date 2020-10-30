Танцы петровской эпохи исполнят на «Вологодской городской ассамблее» 1 ноября

«Вологодская городская ассамблея» состоится в Вологде 1 ноября. В рамках мероприятия две студии исторического танца — «Эмоция» из Вологды и «Зазеркалье» из Ярославля — исполнят европейские танцы, которые были популярны на рубеже 17-го и 18-го веков, в эпоху барокко.

Ассамблея пройдет 1 ноября с 13:00 до 17:00 в большом зале областной библиотеки по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 7.

"Ассамблея" – французское слово, которое обозначает целый ряд действий и событий. Во-первых, это развлечения и забавы, во-вторых, решение и обсуждение различных деловых вопросов, в том числе и государственной важности. В отечественной историографии термин «ассамблея» применяется в широком значении и иногда используется вообще для обозначения петровских празднеств. По-видимому, это связано с тем, что летом ассамблеи проводились в Летнем саду на открытом воздухе и их программы отличались большим разнообразием, чем в случае зимних ассамблей, которые устраивались в домах петровских сановников.